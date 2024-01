Rafael Coimbra se permite atuar em produção toda falada em inglês: Um grande desafio na minha carreira!

Aos 29 anos de idade, Rafael Coimbra já se encontra encaminhado no mundo das artes. Em recentes produções, o ator carioca pode ser visto nas telas de plataformas como Disney+ e Star+, com a série How To Be Carioca, além de estar em grandes sucessos do mundo teen como De Volta Aos 15, onde ganhou grande notoriedade, e até mesmo no filme Perdida, ambos inspirados em livros de infanto-juvenil nacionais.

Formado pela Casa de Artes de Laranjeiras, o ator também já realizou participações na série Impuros e nas novelas Rockstory e Malhação: Pro Dia Nascer Feliz, da TV Globo, e além de Gênesis, da Record. No teatro, atuou em diversas peças como Natal de Gabriel Contente e direção Rose Abdallah e Pressa de Otávio Martins e direção João Fonseca. Já no cinema, trabalhou também em alguns curtas, como Até que nossas mãos conversem, de Matheus Benites, Entre Velas, da Academia Internacional de Cinema e All-In, tudo ou nada, de Guilherme Azevedo.

Em entrevista, o ator se abriu sobre um de seus mais recentes trabalhos na televisão. Para quem não sabe, Rafael esteve presente na nona temporada da famosa nova Reis, da Record. Nela, viveu Eliel, um israelita que trabalha nas construções do templo de Salomão e que se apaixona por Ashira, interpretada por Carol Bresolin, passam a viver um romance proibido que dá o que falar na trama.

Dar vida a um personagem já existente no imaginário das pessoas é algo desafiador... você lida com muita expectativa. Com Eliel não foi diferente. O grande desafio desse personagem foi construir como seria seu final trágico junto com Ashira, pois os dois tinham um relacionamento extraconjugal, o que na época era digno de apedrejamento pelo Rei... Vimos cenas fortíssimas durante a preparação para chegarmos no peso que a cena precisava. Foi ótimo. Eu adoro esses laboratórios, admitiu o ator ao falar sobre o papel.

O carioca também começou a rodar o filme Irmãs Fox, que conta com a direção do grande Wagner de Assis. A produção será completamente falada na língua inglesa, um grande diferencial para carreira de Coimbra. Com temática espírita, ele dará vida a Henri na trama, que é filho de Kate, uma das protagonistas que tem o dom da mediunidade. No entanto, ao que parece, a personagem não sabe se acredita tanto na vida após a morte como a mãe.

Um grande desafio na minha carreira! Atuar em inglês sempre foi um sonho! Muitas das minhas referências são lá de fora, então, pra mim, foi mágico. Ainda mais ao lado do Wagner, que é um gênio, super generoso, que me deixou super à vontade com tudo! Foi mágico!, contou o artista sobre as preparações de Irmãs Fox.

Como dito, Coimbra participou de duas produções de grande sucesso no mundo teen: a série da Netflix, De Volta Aos 15, que conta com nomes como Maísa Silva e Camila Queiroz no elenco, além do longa-metragem Perdida, baseado na história da autora Carina Rissi. Sobre elas, o ator admitiu ser uma grande responsabilidade dar vida à personagens que já preexistiam no imaginário do público.

Com certeza uma grande responsabilidade, principalmente em se tratantada desse público tão exigente! Foram dois projetos divisores de águas na minha carreira, que me abriram muitas portas. Eu sou muito grato ao Douglas de dv15 [abreviação para De Volta Aos 15] e ao Gustavo de Perdida. Acredito que o público tenha gostado também!, afirmou Rafael.

Ao finalizar, o questionamos sobre seus planos e expectativas para o ano que acaba de começar. Nas palavras de Coimbra, ele está chegando em 2024 com uma sensação ótima, cravando ainda que esse será seu ano.

Quero manter o foco do ano passado e conseguir também realizar alguns projetos pessoais que estão em andamento. Procuro sempre me produzir. Acho que esse é o caminho da minha geração de atores, finalizou o ator.