Gabi Martins estaria vivendo affair com Deputado Federal de Minas Gerais

Novo affair no ar? Ao que tudo indica Gabi Martins e o Deputado Federal de Minas Gerais, Euclydes Pettersen, estariam vivendo um romance, segundo informações do jornal Extra. A ex-BBB e o político passaram o ano novo juntos na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, e em seguida foram para a Bahia, com direito a passeio de helicóptero e tudo.

De acordo com o jornal, o deputado vive entre Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e Governador Valadares, também no estado mineiro. Enquanto a cantora mora em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, junto com a família.

Apesar de serem muito discretos sobre o que anda rolando entre eles, os dois se seguem nas redes sociais e trocam muitas curtidas nas postagens um do outro.

Vale lembrar também que, recentemente, Gabi disse em seus Stories que está solteira e com o coração tranquilo. Será que é um coração tranquilo e apaixonado?