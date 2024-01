Após ser internada, Mamma Bruschetta recebe mensagens de apoio de famosos: Resiliência e prosperidade

Um susto! A apresentadora e atriz Mamma Bruschetta foi internada na última sexta-feira, dia 12, na UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo. A artista teve que ir às pressas ao hospital depois de sentir falta de ar e fortes dores no peito. Mas já tranquilizou seus seguidores, avisando que está bem e sendo medicada. Além disso, Mamma recebeu diversas mensagens de apoio, inclusive de amigos famosos.

- Oi, meus amigos, estou passando aqui para dizer que estou bem! Estou sendo medicada, estou sendo tratada da minha pneumonia e da minha arritmia. Venho agradecer a presença de vocês todos aqui nos meus comentários, me desejando saúde, me desejando melhores, me desejando só coisas boas. Amo vocês, escreveu a atriz.

Então, nos comentários, amigas do mundo artístico enviaram mensagens para Mamma:

Rápida e plena recuperação, escreveu a ex-BBB Ana Paula Renault.

Amadaaa.... Saúde...Amor....Resiliência e Prosperidade!, comentou Nany People.