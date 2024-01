Fundação Salvador Arena lança editais para formações gratuitas destinadas às Organizações do Terceiro Setor

A Fundação Salvador Arena (FSA) mantém até amanhã (16) as inscrições para dois programas 100% online e gratuitos de formação e consultoria, especialmente projetados para Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam nas áreas de assistência social, educação e saúde a todo o Brasil. O processo

Ao todo, a edição deste ano oferecerá 15 vagas nessa formação. Direcionado a gerentes, diretores e conselheiros das Organizações, o programa propõe uma imersão profunda nas instituições participantes, ajudando-as a identificar desafios específicos e encontrar recursos necessários para superá-los.

Com uma carga horária de 80 horas, o programa acontecerá de 7 de março a 21 de novembro, oferecendo conteúdos gravados e encontros ao vivo, abrangendo temas como Impacto Social, Comunicação Estratégica e Mobilização de Recursos. Ao final, as instituições participantes desenvolverão projetos focados no fortalecimento institucional e/ou sustentabilidade financeira, concorrendo ao “Prêmio Salvador Arena de Desenvolvimento Institucional”.

As Organizações podem se inscrever para concorrer as vagas dos cursos Acelera Social e EAD Gestão pelo site http://www.fundacaosalvadorarena.org.br/.

À DISTÂNCIA

Já com foco na gestão eficiente e orientada para a sustentabilidade, o EAD Gestão é voltado para aprofundar a profissionalização e o fortalecimento das OSCs. O programa, que oferece 20 vagas, é destinado a diretores, executivos, gerentes e coordenadores com poder de decisão, abrangendo aspectos como sustentabilidade, governança, gestão de pessoas, captação de recursos e questões fiscais e administrativas. O curso será realizado de 27 de fevereiro a 10 de setembro e incluirá módulos teóricos e práticos, além de encontros virtuais ao vivo.

Ao final do EAD Gestão, os participantes também apresentarão projetos para uma banca, demonstrando a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos. “O objetivo é potencializar suas operações, capacitando-as para defender suas causas com efetivo poder de transformação social”, finaliza Sérgio Loyola, Gerente de Desenvolvimento e Promoção Social da FSA.