Isabel Teixeira diz ter retirado mamas após descobrir síndrome que predispõe câncer

A atriz Isabel Teixeira, que interpretou Maria Bruaca na novela Pantanal e, atualmente, vive a vilã Helena em Elas Por Elas, contou que retirou as mamas após descobrir uma síndrome genética rara. Em 2020, a artista foi diagnosticada com Li-Fraumeni, uma condição que predispõe o desenvolvimento de diversos tipos de câncer.

Isabel falou sobre o assunto em entrevista ao jornal O Globo no domingo, 14. Ela contou que a mãe, que morreu aos 56 anos vítima de mais de um tipo de câncer, também havia sido diagnosticada com a doença.

"Em um primeiro momento, quando recebi a notícia, tive um tremendo choque. Senti medo. Porém, depois fiquei forte", comentou a artista.

Ela relatou que, após a descoberta, parou de fumar e de beber e começou a praticar exercícios, além de cuidar da alimentação.

"Minha vida mudou muito e para melhor", disse a atriz.

Na ocasião, Isabel respondia a uma pergunta sobre envelhecer e revelou considerar que entrará na menopausa "com noção de vida e de morte".

"Minha vontade é continuar aqui, com peito, sem peito, com ou sem silicone, mas com alegria", declarou a atriz.