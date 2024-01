Relíquia em botões. O Santo André FC. Década de 1970. Um produto da marca Canindé. E o exemplo do Ratatá FC...

O nosso futebol tem uma história muito linda, alinhavada por historiadores como Renato, coautor do “Almanaque do Saad Esporte Clube, colaborador assíduo da revista “Raízes”, membro do Memofut e criador de obras como “Fanzine na Educação”.

Presente na abertura da exposição “Futebol de Brinquedo” do Museu do Futebol, pedimos a Renato que escolhesse uma das camisas expostas. A escolha recaiu sobre a jaqueta do Ratatá Futebol Clube, fundado em 1998 no bairro paulistano de Heliópolis, vizinho a São Caetano onde o Renato reside.

NOTA DA MEMÓRIA – As camisas expostas no Museu do Futebol pertencem à coleção do jornalista Alessandro Jodar.

FÉRIAS NO MUSEU DO FUTEBOL

De terça-feira a domingo, das 10h às 17h

Estádio do Pacaembu

Tudo de graça

Crédito da foto 1 – Acervo: Renato Donisete Pinto

Crédito da foto 2 – Projeto Memória

A OBRA DE UM HISTORIADOR. Os botões do Santo André Futebol Clube e a camisa do Ratatá FC, duas escolhas do Renato, que é do Memofut

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 16 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8598

MANCHETE – Diário revela dossiê que Cruz fez antes da morte.

Documentos enviados à CUT (Central Única dos Trabalhadores) apontam a interferência do PT no sindicato.

Secretaria denuncia “holding” sindical, um “caixa 2” para ter controle da máquina da entidade.

TRAGÉDIA – A queda de um avião Cessna com quatro ocupantes, ontem (15-1-1994), em Bragança Paulista, matou o juiz classista Bruno Boschetti Júnior e o estudante Tomás Murzynowski. Os dois eram de Santo André.

ÓBITO – Morreu ontem (15-1-1994), aos 94 anos, no Hospital Brasil, o sr. Danillo Dotto, pai de Edson Danillo Dotto e Maury de Campos Dotto, diretores do Diário.

EM 16 DE JANEIRO DE...

1904 – São Paulo realizava exposição preparatória para a representação do Estado na Feira Mundial de St. Louis, nos Estados Unidos, marcada para abril de 1904.

São Paulo inaugurava a Academia de Bilhar, “este novo e atraente gênero de esporte”. Local: pavimento superior do Frontão Boa Vista.

Crédito da 3 – Correio Paulistano (15-1-1904)

SÃO PAULO. Edifício do Largo São Francisco: local da exposição preparatória paulista para a Feira Mundial de St. Louis (EUA)

1909 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo, em notícia datada de 26-12-1908: “Laras Campos é hoje proprietário da chácara que pertencia ao saudoso amigo Arthur Queiroz”.

1969 - São Bernardo inaugurava o Palácio João Ramalho, nova sede da Câmara Municipal. A cerimônia de inauguração foi iniciada com a bênção dos microfones e da imagem de Cristo crucificado, no plenário.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de Goiás, hoje é o aniversário de Alto Horizonte, Castelândia, Jesúpolis, Nova Iguaçu de Goiás, Panamá e Professor Jamil.

E mais: São Gonçalo do Pará (MG) e Vila Pavão (ES).

HOJE

Dia dos cortadores de cana-de-açúcar ou Dia do Boia Fria.

Santos Berardo, Pedro, Acursio, Adjuto e Oto

16 de janeiro

Italianos. Franciscanos. Pregaram o Evangelho na Espanha e Marrocos, onde foram decapitados em 16 de janeiro de 1220.

Ilustração: “Santos Franciscanos para cada dia”, Ed. Porziuncola.