Mamma Bruschetta tranquiliza fãs após internação: 'Estou bem'

A apresentadora e atriz Mamma Bruschetta, de 74 anos, fez uma publicação em seu Instagram no sábado, 13, para tranquilizar seus fãs após ser internada na UTI do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, com falta de ar e dores no peito. Do leito da UTI, utilizando auxílio de oxigênio, ela disse: "Oi meus, amigos, estou passando aqui para dizer que estou bem! Estou sendo medicada, estou sendo tratada da minha pneumonia e da minha arritmia."

Mamma também agradeceu aos fãs: "Venho agradecer a presença de vocês todos aqui nos meus comentários, me desejando saúde, me desejando melhores, me desejando só coisas boas. Amo vocês!"

A apresentadora, que atualmente trabalha no programa Melhor da Tarde, na Band, tem enfrentado alguns problemas de saúde nos últimos tempos. Em 2020, ela foi diagnosticada com câncer no esôfago, do qual passou por tratamento.

Entenda o que levou Mamma Bruschetta à UTI

Mamma Bruschetta deu entrada no Hospital São Luiz Itaim em São Paulo no sábado, após relatar dores no peito, tosse e falta de ar. Segundo assessoria, exames detectaram pneumonia e arritmia cardíaca.

Em nota publicada nas redes sociais de Mamma, equipe acrescentou que a apresentadora foi internada em uma UTI para monitoramento e tratamento do quadro.