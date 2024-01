Governo federal reconhece situação de emergência no município do Rio de Janeiro

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência do município do Rio de Janeiro (RJ), em decorrência de chuvas intensas. A decisão consta de Portaria, publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira, 15.

Desde sábado, 13, o Rio de Janeiro vem sofrendo com as fortes chuvas, com registro de mortes e desaparecimentos, num rastro de inundações e alagamentos em vias.

No domingo, por meio de nota, o Palácio do Planalto informou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhou a situação e conversou por telefone com os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, garantindo apoio do governo federal ao trabalho das prefeituras e assistência da população atingida pelas chuvas.