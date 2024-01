Após anunciar Chay, Guarani demonstra interesse no goleiro Vladimir, do Santos

Após Pegorari sofrer uma fratura na fíbula da perna direita, o Guarani voltou ao mercado em busca de uma reposição para o gol. O clube de Campinas consultou o Santos para saber a situação de Vladimir, que não vem recebendo muito espaço no time da Vila Belmiro.

A intenção do Guarani é contratar Vladimir por empréstimo, mas o Santos vem buscando uma venda definitiva para o goleiro, que tem contrato até 2025. No entanto, caso não apareça nenhum clube interessado em comprá-lo, o time bugrino aparece como forte candidato.

Vladimir tem 34 anos e fez apenas cinco jogos com a camisa do Santos na última temporada, incluindo a derrota para o Internacional por 7 a 1. Ele tem passagens também por Avaí e Fortaleza.

Para o gol, o Guarani deve ter Douglas Borges como titular neste início de Paulistão. Álvaro e Vinicius aparecem como opções.

O Guarani já confirmou 11 reforços para 2024, incluindo o meia Chay, anunciado no domingo. Além dele, acertaram com o clube: o lateral-direito Heitor (ex-Internacional); os zagueiros Rayan (ex-Criciúma), Márcio Silva (ex-Botafogo-SP), Pedro Henrique (ex-Ludogorets, da Bulgária) e Léo Santos (ex-Ceará); o lateral-esquerdo Hélder (ex-Criciúma); os volantes Anderson Leite (ex-CRB) e Camacho (ex-Santos); e os atacantes Reinaldo (ex-Santa Clara-POR) e Gabriel Santos (ex-Sport).

O Guarani já iniciou a pré-temporada e começa a se planejar para o Campeonato Paulista. O time caiu em um grupo complicado, com o atual campeão e vice, Palmeiras e Água Santa, além de seu arquirrival, a Ponte Preta. Sua estreia será diante do Corinthians, no dia 21 de janeiro, na Neo Química Arena, em São Paulo.