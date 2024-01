Obituário - 16 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Mildred Bachega, 92. Natural de Casa Branca (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Daniel Carajiliascov, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Durce de Campos, 91. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Constantino Ribeiro, 80. Natural de Remanso (BA). Residia no Jardim Clímax, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Almeida Neves Albino, 79. Natural de Matina (Bahia). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Evanir Aparecida Juliana, 76. Natural de Américo de Campos (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sônia Alves Dornellas, 74. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Antônio Nobuo Nakachima, 72. Natural de Assaí (Paraná). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto do Prado, 64. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Torneiro-mecânico. Dia 11, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Rodrigues Lima, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Ajudante de pedreiro. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Sônia Prearo Lanzotti, 91. Natural de Cubatão (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Pensionista. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dalmonida Anunciação de Matos Neves, 90. Natural de Portugal. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 11. Memorial Planalto.

Ophelia Grossi Baptista, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Hermenegildo José da Silva, 86. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria dos Reis Alencar Assis, 79. Natural de Araripina (Pernambuco). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Pensionista. Dia 13, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Ailton Silva, 78. Natural de Varginha (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Antônio Henrique da Silva, 73. Natural de Capoeiras (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Marineusa Silva Santos, 64. Natural de Jequié (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Antônio Kildari Ramalho de Sousa, 57. Natural de Malacacheta (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Clayson de Jesus Malagrino, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Guairaca, em São Paulo. Dia 11, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Renê Rosário de Jesus, 28. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Vale da Paz.

MAUÁ

Ronaldo Limeira Santos, 50. Natural de Mauá. Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Técnico em segurança do trabalho. Dia 11, em Santo André. Vale dos Pinheirais.