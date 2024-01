Lucas Lima rebate críticas por viajar com Sandy: Nível da infantilidade de querer analisar a vida por posts, likes e comentários

Lucas Lima rebateu as críticas que recebeu por viajar com Sandy, Xororó e Noely para os Estados Unidos. Através das redes sociais, o músico se revoltou ao ver que algumas pessoas estavam o acusando de buscar fama através da ex-esposa.

Vale lembrar que Sandy e Lucas anunciaram o fim do casamento em 2023. Os dois são pais de Theo, de nove anos de idade.

Ao ver a série de comentários que estavam sendo feitos pela viagem em família, Lucas foi direto ao dizer que sua vida não deveria ser analisada através de publicações nas redes sociais, muito menos por comentários e curtidas.

Tendi. É, não tem muita saída, né? Se eu posto, é ruim. Se não posto, é ruim. E o nível da INFANTILIDADE de querer analisar a vida por POSTS, LIKES E COMENTÁRIOS ainda me surpreende. Como se as coisas não fossem conversadas, combinadas. Como se a vida acontecesse no Instagram, escreveu ele.

Completando seu desabafo, ele reforçou que as pessoas estavam tendo contato com apenas uma parte da história:

Postou, mas não devia, curtiu, mas não comentou, comentou só emoji, não respondeu o comentário, comentou, mas não deve, não repostou, ignorou o like, comentou demais, não postou, postou, mas mostrou pouco. Como eu já disse: gente que acha que acolhe pegada, mas é areia nos olhos.

Desde que anunciaram o término, Sandy e Lucas têm levado a situação com leveza e tranquilidade.