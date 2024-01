Congresso dos EUA fecha novo acordo para evitar shutdown no início de março

Os líderes do Congresso dos Estados Unidos chegaram nesta segunda-feira, 15, a um acordo sobre um novo projeto de lei provisório de gastos para evitar um shutdown (paralisação do governo) e que estende o financiamento do governo até março, enquanto o presidente da Câmara, Mike Johnson, de Louisiana, mantém seu plano de desafiar os republicanos mais intransigentes de seu partido para evitar uma paralisação perigosa do governo.

Segundo o novo acordo, partes do governo, incluindo o Departamento de Transportes, o Departamento de Agricultura e a Food and Drug Administration (FDA), vão ser financiados até 1º de março, enquanto o resto do governo será financiado até 8 de março.

Antes do acordo, o financiamento expiraria em 19 de janeiro e 2 de fevereiro, respectivamente. Fonte: Dow Jones Newswires