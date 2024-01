Thalyta, a segunda eliminada do 'BBB 24', analisa trajetória na casa e rivalidade com Juninho

Thalyta, a segunda eliminada do Big Brother Brasil 2024, analisou sua curta trajetória na casa e a rivalidade com o colega de confinamento, Juninho. No Mais Você desta segunda-feira, 15, a advogada comentou a briga que eles tiveram no reality show.

A discussão começou quando Davi sugeriu que ele, Lucas Henrique, Isabelle, Juninho, Giovanna, Thalyta e Raquele se unissem. O motivo do pedido foi porque Davi acreditava que o grupo estivesse fraco no jogo por entrarem depois, na dinâmica do Puxadinho.

Juninho e o baiano criticaram a postura de Raquele e Thalyta no jogo e as definiram como fracas. Depois disso, a discussão ficou mais intensa e os ânimos exaltados. A advogada sentiu que Juninho alterou o tom de voz, enquanto o motoboy dizia que ela sequer o olhava nos olhos.

"Não reparei nisso, acho que é coisa da cabeça dele de não olhar nos olhos. Tivemos uma troca no primeiro dia que ele me contou a história dele um pouquinho, uma história fod*. Ai desculpa! risos. Aí depois, a gente não conversou mais porque eu estava com questões no jogo, tentando me achar meu jogo individual. Eu nem vi ele, como não vi várias pessoas ali, e talvez esse tenha sido meu erro", disse Thalyta.

"Acho que eu dava bom dia, mas não reparei nele porque ele também estava afastado. Ele estava com o pessoal dele no quarto Floresta e eu tentava me encontrar com as meninas", completou a advogada.

Depois da eliminação de Thalyta, o professor Lucas Henrique ganhou a prova do líder e indicou Bia ao paredão. Na berlinda, ela enfrenta Lucas Pizane, que entrou pelo voto da casa, e Davi, que foi incluído pela dinâmica dos vetados.