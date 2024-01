Reino Unido relata ter identificado ataque a navio na costa do Iêmen

O disparo de um míssil atingiu um navio perto da costa do Iêmen, no Golfo de Aden, nesta segunda-feira, 15, disseram os militares britânicos. A United Kingdom Marine Trade Operations, que supervisiona as águas do Oriente Médio, informou que o ataque aconteceu a cerca de 177 quilômetros a sudeste de Aden. Foram fornecidos poucos detalhes, além da informação de que o capitão do navio relatou que "o bombordo do navio foi atingido por cima por um míssil.". A embarcação em questão não foi identificada.

A 5ª Frota da Marinha dos EUA, baseada no Oriente Médio, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Os rebeldes Houthi, do Iêmen, não assumiram imediatamente a responsabilidade por qualquer ataque, embora já tenham disparado mísseis anteriormente naquela área. Fonte: Associated Press.