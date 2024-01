Segunda eliminada do BBB24, Thalyta fala sobre briga com Juninho no Mais Você: Eu estava tentando me achar no jogo

Thalyta, a segunda eliminada do BBB24, participou do tradicional Café da Manhã com o Eliminado, no Mais Você, na manhã desta segunda-feira, dia 15. Durante bate-papo com Ana Maria Braga, ela refletiu sobre seu desentendimento com Juninho - que também estava no paredão com ela.

Para começar, Ana qui saber porque Thalyta não estaria cumprimentando Juninho nos corredores do BBB.

- Eu não reparei isso, eu acho que isso é coisa da cabeça dele. [...] Eu nem vi o Juninho, eu tava tentando me achar no jogo. Eu acho que eu dava bom dia, eu dava bom dia para todo mundo, mas ele estava afastado.

Logo depois, a participante também comentou sobre a tentativa falha do grupo puxadinho de se unir no jogo. Vale lembrar que esse foi um dos motivos de desentendimento entre a sister e o rival.

- O puxadinho não se uniu, talvez a gente deveria ter se unido, mas não teve aquela energia, seria exclusivamente por conveniência de jogo. [...] Eu não fui e ele também não foi e foi isso. [...] Eu segui meu coração, não era uma coisa que eu queria fazer. Eu segui minha intuição, finalizou ela.

No final da conversa, Thalyta ainda falou um pouco sobre Yasmin Brunet e elogiou a modelo:

- Eu acho ela muito carismática, ela parece gostar muito das pessoas e ser muito sincera. Eu gostei muito dela, muito mesmo. Eu acho que ela vai para a final sim.