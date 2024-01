Após Yasmin Brunet confessar compulsão alimentar no BBB24, Rodriguinho faz nova chacota: - É Yasmin Comer

Mais uma polêmica para a conta de Rodriguinho. O músico, de 45 anos de idade, fez uma nova declaração no BBB24 a respeito da alimentação de Yasmin Brunet e está dando o que falar nas redes sociais.

Isso porque o pagodeiro, que já falou da aparência física da modelo e repercutiu muito fora da casa mais vigiada do Brasil, deu um apelido a ela, gerando risadas dos demais brothers.

- Não é Yasmin Brunet, é Yasmin Comer, disse ele.

- Passa o dia todinho mastigando. Tá certa, amiga, completou Giovanna Pitel.

A reação de insatisfação com a chacota ficou clara no rosto de Yasmin, o que fez com que Rodriguinho chegasse perto dela para tentar amenizar a situação.

É claro que o momento repercutiu na web:

Rodriguinho falando na frente de todo mundo que vai chamar a Yasmin de "Yasmin Comer" sendo que ela confidenciou pra ele que a compulsão alimentar dela voltou, mais as m****s que estão falando da aparência dela que fizeram ela mudar de roupa hoje #BBB24.

Yasmin tem compulsão alimentar e o Rodriguinho envergonhando ela na frente de todo mundo, sério QUE ÓDIO.

Mas o comentário veio depois de a modelo confidenciar ao músico que sua compulsão alimentar voltou por conta do confinamento pelo reality show. Eita!