Wanessa Camargo diz que fez empréstimo antes de entrar no BBB24: Minha renda é de show

A vida não está fácil nem para Wanessa Camargo? Pois bem, em conversa no BBB24, a cantora confessou que precisou fazer um empréstimo antes do confinamento para manter as contas em dia.

Depois que Beatriz começou a falar sobre estar endividada, a Camargo concordou:

- Tá todo mundo endividado.

Surpresa, Beatriz disparou:

- Se a filha do Zezé tá endividada?

Então Wanessa explica:

- Como eu vou pagar as contas sem trabalhar? Eu tive que cancelar show, minha renda é de show. Três meses sem fazer show, tive que pegar dinheiro emprestado pra lá e pra cá. E os shows que eu cancelei, tive que pagar multa.