Mauricio Meirelles revela maldição e surpreende Luciano Huck: - Teremos Angélica no seu lugar

Você acredita em maldição? Durante sua participação no Domingão, Mauricio Meirelles contou que seu histórico de aparições em programas de TV não é positivo. No último domingo, dia 14, o humorista elogiou a coragem de Luciano Huck de convidá-lo para a atração:

- Parabéns pela coragem de me chamar, porque você não sabe do meu histórico. Trabalhei no CQC, e aí faliu.

Luciano tentou começar uma piada com Meirelles, mas acabou tendo seu feitiço revertido contra ele mesmo:

- Então, eu estava vendo aqui, e olha que coisa horrorosa. Já passou pela Globo, Band, Record, Multishow, RedeTV! e SporTV, e não deu certo em nenhuma.

Mauricio rebateu a piada de Huck e contou que o tempo do marido de Angélica está contado:

- A TV está caindo, e sou eu que estou acabando. Trabalhei no CQC e aí acabou. Depois fui para o Pânico, que também saiu do ar. Me chamaram para ir para o Vídeo Show, e eu nem queria, [o programa] estava há 30 anos no ar. Em três meses eu acabei com o Vídeo Show. Parabéns pela ousadia. Talvez explicando que semana que vem teremos Angélica no seu lugar. Parabéns.