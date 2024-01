Em meio a polêmica com Bruna Marquezine, Enzo Celulari posta declaração a Sophia Raia: Eu te amo outro nível

Hoje vai ter uma festa! Nesta segunda-feira, dia 15, Sophia Raia completa 21 anos de idade e recebeu uma declaração de parabéns do irmão mais velho, Enzo Celulari. O jovem usou alguns Stories para abrir o coração, com várias fotos da caçula:

Hoje o dia é todinho dela. A mais elegante, a mais linda. Que você continue nos encantando com toda a sua simpatia, delicadeza e sabedoria, Sosô. Te amo desde sempre e não largo por nada! Que o seu novo ciclo seja tão maravilhoso quanto você.

Em um Stories com uma foto de Enzo e Sophia, o irmão-coruja finalizou falando do tamanho do amor por ela:

Te admiro demais. Obrigado por ter me escolhido como irmão. Eu te amo outro nível.

Vale lembrar que recentemente o filho de Claudia Raia e Edson Celulari se envolveu em uma polêmica com o marido de Sasha Menghel. Bruna Marquezine, João Lucas e a amada deixaram de seguir Enzo.