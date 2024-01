Letícia Cazarré fala sobre avanços de Maria Guilhermina: Mais interativa, entendendo tudo

Pequena lutadora! Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Leticia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein. Desde o seu nascimento, a caçula da família precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos.

No dia 14 de janeiro, a mamãe coruja usou as redes sociais para falar sobre os avanços na saúde da filha. Ao compartilhar uma série de momentos dela ao lado do pai e dos irmãos, Letícia escreveu:

Que fase deliciosa essa da Guilhermina com a família! Ela está mais estável do que nunca, mais interativa, entendendo tudo e se comunicando muito bem, obrigada! Já faz birra quando não quer alguma coisa, olha fixamente pra TV pra pedir desenho animado, sorri muito quando ouve as músicas preferidas, e ama demais estar com os irmãos em volta! Agora começou a entrar em brincadeirinhas: nega beijo, segura nosso nariz e dá risada!