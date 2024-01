Santo André abre inscrições para vagas remanescentes de aulas de natação

A partir de amanhã (16), às 8h, estarão abertas as inscrições para vagas remanescentes de aulas de natação, voltadas a alunos com mais de 7 anos de idade em Santo André. O processo acontece virtualmente, pelo site da Prefeitura, com etapa posterior de matrículas no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia do Bairro Silveira.

As aulas serão realizadas na piscina olímpica Professor Dirceu Machado, que foi totalmente reformada pela Prefeitura em 2021. As intervenções passaram pelas partes elétrica e hidráulica, cobertura, aquecimento, revestimento da piscina, reforma dos vestiários, reestruturação completa da sala de máquinas, pintura geral e instalação de iluminação em LED.

COMO SE CADASTRAR

Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (https://web.santoandre.sp.gov.br/) e escolher o horário desejado, entre 6h30 e 20h30.

Depois de feita a inscrição, o próximo passo é a efetivação das matrículas, que será realizada presencialmente nos dias 24, 25 e 26 de janeiro no Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia (Rua São Pedro, 27 - Bairro Silveira), das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 21h.

No momento de efetivação da matrícula, os candidatos devem estar munidos de documento pessoal com foto, comprovante de endereço de Santo André, e se for menor de idade, estar acompanhado do responsável.