Veja como fica a previsão do tempo em SP nesta semana

Os próximos dias seguem com condições típicas de verão na cidade de São Paulo, ou seja, sol e calor com pancadas isoladas de chuva no fim das tardes. De acordo com a empresa de meteorologia Meteoblue, as precipitações devem ser mais intensas na sexta-feira, 19, e no sábado, 20, embora nos outros dias também haja expectativa para chuva. Já as temperaturas devem ficar mais amenas somente no domingo, 21.

A semana começou abafada com variação de nebulosidade. No decorrer desta segunda-feira, 15, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

No fim do dia, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas. Podem ocorrer pontos passageiros de moderada intensidade com raios e rajadas de vento, mas no geral o potencial para formação de alagamentos permanece baixo.

Na terça-feira, 16, o dia segue com sol e temperaturas elevadas. No fim da tarde, a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, o que favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas.

Na quarta-feira, 17, o tempo segue abafado com sol entre nuvens. "Entre o fim da tarde e o início da noite, retornam as condições para chuvas na forma de pancadas isoladas, associadas principalmente com o calor e a chegada da brisa marítima", alerta o CGE.

Ao longo da semana passada, a ocorrência de temporais deixou um rastro de estragos na cidade e região metropolitana. Na terça-feira, 9, um homem de 62 anos morreu eletrocutado após a queda de um fio energizado em Moema, na zona sul. Na noite de sexta-feira, 12, uma criança de 6 anos ficou presa e morreu dentro de um carro que foi arrastado por uma enxurrada na Estrada das Marrecas, em Juquitiba, após as fortes chuvas.

Veja a previsão para os próximos dias em SP:

- Segunda-feira: entre 21ºC e 31ºC;

- Terça-feira: entre 22ºC e 32ºC;

- Quarta-feira: entre 23ºC e 31ºC;

- Quinta-feira: entre 23ºC e 32ºC;

- Sexta-feira: entre 23ºC e 30ºC;

- Sábado: entre 22ºC e 28ºC;

- Domingo: entre 20ºC e 25ºC.

Fique atento às recomendações da Defesa Civil:

- Evite áreas arborizadas durante a tempestade, devido ao risco de quedas de árvores;

- Em caso de queda de fios da rede elétrica na via, não saia do veículo e não se aproxime do local;

- Jamais enfrente áreas alagadas ou com enxurradas;

- Uma lâmina com 15cm de água pode arrastar uma pessoa e com 30cm levar um automóvel;

- Ao ouvir um trovão, procurar um local coberto;

- Para quem reside em áreas de encosta, observar os sinais de movimentação do solo;

- No processo de deslizamento, é comum surgirem rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelo morro;

- Mantenha-se informado por meios oficiais para receber informações atualizadas sobre as condições climáticas e possíveis alertas.