Luiza Brunet grava vídeo em defesa de Yasmin Brunet após comentários de Rodriguinho: É dez anos mais velho que ela, chamando ela de velha

Luiza Brunet usou toda a sua visibilidade nas redes sociais para gravar um vídeo em defesa da filha, Yasmin Brunet, atualmente confinada no BBB24. O nome da modelo, de 35 anos de idade, ficou em alta após Rodriguinho fazer comentários sobre o corpo dela no reality.

Em seu desabafo, Luiza fez uma relação entre esse tipo de comportamento do músico e alta procura por cirurgias plásticas e procedimento estéticos no Brasil.

- E vemos mais uma vez um homem julgando e objetificando o corpo de uma mulher em rede nacional. [...] O Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas no mundo, e também é o país em que as mulheres mais cultuam o corpo. [...] Elas acabam levando esse julgamento do próprio corpo para as mesas de cirurgia.

Falando mais especificamente sobre o Rodriguinho, Luiza ainda disparou:

- É dez anos mais velho que ela, chamando ela de velha, é constrangedor e delirante.

E continua:

- Esse bando de homens mal diagramado chamando a Yasmim de feia, de velha, de descuidada para 35 anos só nos mostra como a pressão estética deixa os homens confortáveis em julgar qualquer uma de nós.