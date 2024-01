Charge - 15 de janeiro de 2024

O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) liderou os gastos de dinheiro público via cota parlamentar entre os quatro integrantes da bancada do Grande ABC em Brasília no ano de 2023. Levantamento feito pelo Diário no Portal da Transparência da Câmara, com dados atualizados até sexta-feira, mostra que o legislador com domicílio eleitoral em Santo André reembolsou despesas no valor de R$ 481.067,35.

Marangoni direcionou a maior parte das despesas, R$ 291.074,48, ou 60,5% do total, à divulgação do mandato. Juntos, os quatro parlamentares com domicílio eleitoral na região gastaram no ano passado R$ 1.448.651,10 com atividades parlamentares. Em novembro, a bancada do Grande ABC perdeu um integrante.