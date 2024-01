Lucas Henrique é o novo líder do 'BBB 24'; veja os escolhidos para o grupo VIP

A terceira prova do líder do Big Brother Brasil 24 ocorreu neste domingo, 14, logo após o resultado do paredão, que eliminou Thalyta. Com um quiz, que precisava de sorte para responder, o vencedor da prova foi Lucas Henrique.

A dinâmica da prova conteve três eliminatórias e cada participante teve de escolher um cartão com respostas A ou B e se dirigir para a plataforma do cartão escolhido. Em seguida, a produção mostrou perguntas envolvendo diversas áreas do conhecimento com duas opções de resposta, o grupo que escolhesse a resposta correta prosseguia para a próxima fase.

A final contou apenas com Vanessa Camargo, Lucas Henrique e Michel. Cada um retirou cegamente um número de um a três de uma caixa, sendo que o número um poderia escolher primeiro a resposta entre A, B e C, e o último ficaria com a resposta que restasse.

Os participantes, dessa vez, puderam ler a pergunta antes de responder. Lucas Henrique foi o segundo a escolher uma resposta e acertou na escolha, tornando-se o líder da semana.

A primeira missão do líder foi formar o grupo Vip da casa. O professor de educação física escolheu Leidy Elin, Vinicius, Bin Laden, Luigi, Raquele, Giovanna, Michel, Marcus e Matteus.