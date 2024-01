Haddad retorna das férias e acompanha Lula em reunião com o presidente do Paraguai

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, retorna nesta segunda-feira (15) das férias. De acordo com a agenda divulgada pela assessoria do ministro, às 11h, ele acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em reunião com o presidente do Paraguai, Santiago Peña. O encontro será no Itamaraty. Há expectativa de que, às 18h, Haddad tenha uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir a Medida Provisória da reoneração da folha de pagamentos. O encontro não consta ainda da agenda oficial do ministro. A assessoria de Pacheco, no entanto, confirmou a reunião para esta segunda, em local ainda a ser definido.