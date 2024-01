Thalyta é a eliminada do segundo paredão do 'BBB 24'

O segundo paredão do BBB 24 aconteceu na noite deste domingo, 14, e envolveu Davi, Juninho e Thalyta. Após votação, o público do Big Brother Brasil definiu quem saiu: Thalyta.

A eliminada recebeu 22,71% apenas, enquanto Juninho em segundo lugar recebeu 25,14% e Davi o mais votado, recebeu 52,15% dos votos do público para permanecer no programa. Do lado de fora da casa, Thalyta disse para o apresentador Tadeu Schmidt que ter entrado depois dos outros integrantes a intimidou - e que o excesso de palpites no seu jogo atrapalhou sua participação.

Trata-se da segunda eliminação do programa desde que o elenco final de participantes foi definido após dinâmicas iniciais. Maycon já havia deixado a atração, após envolvimento em diversas polêmicas.

Como foi a formação do segundo paredão

Davi foi indicado para o paredão pelo líder, Rodriguinho, enquanto Juninho foi escolhido pela casa, recebendo votos de Yasmin Brunet, Giovanna, Lucas Luigi, Thalyta, Raquele e Wanessa Camargo. Ele empatou com Raquele, com o líder desempatando. No paredão, Juninho teve um contragolpe e escolheu Thalyta para completar o trio que disputou a eliminação.