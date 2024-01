Cabeças de chave, checas Vondrousova e Bouzkova caem na 1ª rodada do Aberto da Austrália

Desde 1987, quando Hana Mandlikova conquistou o bicampeonato, que uma atleta da República Checa não consegue ser campeã do Aberto da Austrália em simples - Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova são as atuais bicampeãs em duplas. E o jejum pode continuar em 2024. Neste domingo à noite (segunda-feira em Melbourne), duas das três cabeças de chave que representam o país europeu foram surpreendidas e caíram na abertura da rodada.

O resultado mais surpreendente foi a eliminação de Marketa Vondrousova, sétima favorita na Austrália, que foi facilmente batida pela ucraniana Dayana Yastremska, somente a 96 do mundo, em sets corridos.

Sem conseguir encaixar seu jogo, Vondrousova deu adeus ao primeiro Grand Slam do ano com derrota por 6/1 e 6/2 em apenas 1h17 de jogo. A ucraniana começou de maneira arrasadora e foi logo abrindo 5 a 0. A checa salvou o pneu, antes de a rival fazer 6 a 1 e 1 a 0 no jogo.

A segunda parcial começou com a mesma tônica. Pressionando bastante o saque de Vondrousova, Yastremska abriu 5 a 1 com três quebras. Teve um match point no oitavo game, não aproveitou, mas fechou a partida no serviço, com 6/2.

Em jogo simultâneo em outra quadra do complexo australiano, Marie Bouzkova, cabeça 31, era favorita no duelo com a compatriota Linda Noskova, mas também não conseguiu se impor e caiu.

Noskova entrou em quadra mais atenta e fez logo 3 a 0. Ainda quebraria na sexta parcial e fecharia sem problemas por 6/1. O domínio continuou no segundo set com quebra logo na primeira parcial e vantagem de 4 a 2.

Bouzkova ameaçou uma reação ao virar a parcial para 5 a 4 e dar pinta de que levaria a partida para o terceiro set. Mas voltou a cometer erros, perdeu três games seguidos e a partida em 7/5.

Barbora Krejcikova, nona favorita e também na defesa do bicampeonato em duplas, é a única cabeça de chave da República Checa que conseguiu avançar à segunda rodada, com vitória na véspera.