Alckmin se solidariza com presidente eleito da Guatemala que teve a posse adiada

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), participou neste domingo, 14, de um ato de apoio ao presidente eleito da Guatemala, Bernardo Arévalo, na Cidade da Guatemala. "A democracia mostrou sua força na Guatemala, e o respeito pelo resultado sufragado nas urnas beneficia toda nossa região", afirmou Alckmin.

A posse do presidente eleito estava marcada para o sábado, mas manobras da oposição no Congresso impediram a realização da cerimônia. Manifestantes pró-Arévalo protestaram contra o adiamento na Praça da Constituição, na Cidade da Guatemala.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, divulgou uma declaração que pede que o Congresso do país entregue imediatamente o poder a Arévalo, "como exige a Constituição". O governo brasileiro é um dos signatários do texto.

Desde que venceu as eleições, em agosto, Arévalo passou a ser alvo de diversas contestações no Judiciário e no Legislativo. A comunidade internacional, no entanto, atesta a legitimidade das eleições e faz pressão pela posse de Arévalo.

"Não há dúvidas de que Bernardo Arévalo é o presidente da Guatemala", disse neste domingo a diretora da Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, Samantha Power, que representou o presidente do país, Joe Biden, na cerimônia de posse frustrada.

"Eles os oposicionistas estão tentando minar a democracia com ilegalidades, detalhes inconsequentes e abusos de poder", escreveu Arévalo nas redes sociais.

*Com Agência Brasil e Associated Press