Mulher de Rodriguinho e Luiza Brunet discutem por causa do 'BBB 24'

Yasmin Brunet e Rodriguinho atualmente estão confinados no programa BBB 24, mas as polêmicas envolvendo os participantes também chegaram às suas famílias fora da casa. Luiza Brunet, mãe da modelo, e Bruna Amaral, mulher do cantor, fizeram críticas uma à outra neste domingo, 14, no Instagram.

Os comentários foram feitos após Rodriguinho fazer comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet que foram considerados machistas por Luiza. Posteriormente, o participante Lucas Pizane chegou a relatar a conversa para Yasmin, mas não destacou que ela seria o alvo das falas.

Do lado de fora do BBB 24, Luiza republicou um story que comparava a aparência de Yasmin Brunet à de Rodriguinho, com o comentário: "A mulher que o cara diz que já foi melhor e está acabada / O cara que disse isso", além de emojis de enjoo e vômito. A repostagem de Luiza ainda trazia a pergunta: "Como será que é a mulher dele?!"

Bruna, então, respondeu à publicação de Luiza: "Muito prazer, Luiza Brunet, eu sou a mulher do Rodriguinho. É sério, mesmo, que pra atingir o meu marido você precisa me ofender? Que feio uma mulher diminuindo a outra; uma pena vindo de uma mulher que se diz ativista e palestrante!"

E concluiu: "Rodrigo não é perfeito, nenhum ser humano é, todos nós erramos. E conhecendo ele como conheço, quando sair vai aprender com tudo que errou. Não ataque uma pessoa pelo erro de outra. Melhore!"

Luiza Brunet, então, compartilhou a resposta da mulher de Rodriguinho e escreveu: "Não quero saber sobre sua vida. Mas já deu pra perceber que você não desaprovou a exposição que você foi colocada. também sinto muito por você. Deus te proteja e te abençoe muito. Melhoras."

Entenda quais foram os comentários machistas a Yasmin Brunet no BBB 24

Após Luigi e Maycon comentarem sobre suas roupas, Rodriguinho e Nizam falaram sobre o corpo da modelo na madrugada do sábado, 13. No quarto do líder, onde é possível acompanhar imagens da casa, era possível ver Yasmin se preparando para tomar banho. Nizam, então, perguntou a opinião dos brothers sobre o corpo da modelo. O paratleta Vinicius Rodrigues se esquivou e respondeu que não gostava de loiras.

"Não estou falando de cor de cabelo", respondeu Nizam.

Depois, o cantor Rodriguinho, líder da semana, disse que o físico de Yasmin "já foi melhor".

"Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas o rosto dela é lindo", disse Rodriguinho. "O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela...", respondeu Nizam.

Rodriguinho continuou com os comentários e falou até da dieta de Yasmin. "Ela tá mais velha e largou mão. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo! Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem...".

Luiza Brunet, mãe de Yasmin, detonou as falas dos brothers. "Quanta ternura, educação e beleza juntas, dos machos alfa. Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza", disse, nos stories do Instagram, no sábado.