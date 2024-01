Homem forte da 777 Partners elogia Ramón Diaz e efetiva Lúcio Barbosa como CEO da SAF do Vasco

Ano novo, novos rumos. O americano Josh Wander, homem forte da 777 Partners, enviou uma carta aberta aos torcedores vascaínos neste domingo para falar dos projetos que esta parceria pretende realizar em 2024 para tornar o Vasco novamente um clube mais forte e competitivo.

No discurso, o executivo exalta a opção por manter Ramón Diaz no comando técnico da equipe de São Januário e também informa que vai ter um homem de confiança para alavancar esse processo: Lúcio Barbosa, novo CEO da SAF do clube.

"Quero estender minhas sinceras felicitações a Ramón Diaz. Estou cheio de gratidão e imenso orgulho pelas conquistas coletivas de nosso clube e comunidade, desde os jogadores, treinadores e equipe até o apoio dos nossos dedicados fãs. Juntos, estamos traçando um futuro longo e bem-sucedido dentro e fora de campo", disse Josh em parte do seu texto.

Ele reconhece que o final da temporada 2023 não foi das melhores, mas promete mudanças positivas. Na sequência, ele destaca o trabalho do diretor esportivo Alexandre Mattos e fala sobre investimentos.

"Este é um novo Vasco, que é profissional e financeiramente sustentável. Até o final de 2023, aumentamos as receitas em mais de 60% e reduzimos as dívidas em cerca de R$ 100 milhões. Esperamos resultados ainda melhores até o final de 2024 liderados pelo CEO da Vasco SAF, Lúcio Barbosa".

Ao final, Josh Wander renova a confiança no bom relacionamento com a nova gestão do presidente recém-eleito, o ex-jogador Pedrinho, para continuar a parceria com o Vasco nos próximos anos.

"Acreditamos que um Vasco forte vem de uma colaboração estreita entre a SAF e a Associação e sempre faremos o melhor para preservar e melhorar isso. Nossos melhores votos ao novo presidente Pedrinho", encerrou.