Água Santa e Santos jogam nesta 2ª, às 19h15, na Arena Inamar

Único representante do Grande ABC na Copa São Paulo, o Água Santa terá nesta segunda-feira mais uma difícil missão pela frente. Em partida válida pela terceira fase do torneio, o Netuno enfrenta o Santos, às 19h15, na Arena Inamar (com Sportv). Caso avance, a equipe de Diadema disputará pela primeira vez em sua história as oitavas de final da competição.

Desde 2017, quando a cidade da região passou a sediar a Copinha, a terceira fase foi o mais longe que o clube chegou. “Queremos fazer história. Temos a vantagem de jogar em casa, em um estádio que estamos acostumados e podemos usar isso a nosso favor. Claro, respeitamos a tradição do adversário, mas não podemos desacreditar de nós mesmos. Temos totais condições de avançar, pois confiamos no nosso trabalho”, disse o atacante Breno Liborge, autor de gols nesta edição da copa São Paulo.