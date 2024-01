Prefeitura de Rio Grande lança projeto de regularização fundiária

A Prefeitura de Rio Grande da Serra tirou do papel uma das principais bandeiras da prefeita Penha Fumagalli (PSD) ao tomar posse à frente do Executivo, em 2022: a regularização fundiária. O programa Agora a Casa é Sua teve seu decreto de regulamentação assinado em dezembro de 2023, com meta de contemplar 16 mil pessoas sem regularização no município, em especial no Jardim Santa Tereza, o mais populoso da cidade.

O programa é coordenado pelas secretarias de Obras e Planejamento, de Assuntos Jurídicos e de Verde e Meio Ambiente, com suporte de integrantes da Defesa Civil e da assistência social local.

O secretário de Verde e Meio Ambiente, Vinicius Carvalho Amante, discorreu que Rio Grande tem uma população estimada de 44 mil habitantes - ou seja, mais de um terço da cidade mora em uma área sem a devida documentação legal. Para Amante, o cenário é “dramático”.

“Desde o segundo semestre de 2022 já pensávamos em como plantar esta semente para impactar até os próximos governos. Rio Grande tem carência não só orçamentária, mas um grande problema de mão de obra técnica especializada dentro da administração. Por isto, a criação do programa pode trazer certa independência até de aparatos estaduais, como o Cidade Legal”, explica.

Uma das estratégias aplicadas no Agora a Casa é Sua é o diálogo com ONGs (Organizações Não Governamentais) para mapear endereços que carecem de legalização. Segundo Amante, o objetivo da aproximação é “trazer estímulo, sem criar privilégios”, ao apostar em mecanismos de prioridades administrativas que possam reduzir os prazos de regularidade do local até pela metade. A ambição da secretaria é que, até o fim de 2024, sejam incluídos entre cinco e seis grupos aos núcleos urbanos do projeto - o Agora a Casa é Sua trabalha na lógica de blocos de regularização fundiária.

Há menos de um mês da publicação do decreto que oficializou a medida, 12 bairros estão em fases distintas de tramitação ao direito fundiário, entre eles Parque América, Vila Lopes, Vila São João, Pouso Alegre, Novo Horizonte, Pedreira, Sítio Maria Joana e Decauville.

De todos, os trechos mais avançados são Jardim Santa Tereza, Arujá, Vila Lavínia e Jardim Nakamura. O último local, junto ao Parque America, compõe o cenário mais delicado na regularização, segundo Amante. “A vulnerabilidade social é notória. No Parque América há a questão ambiental (Rio Grande tem 100% de seu território dentro de área de preservação permanente). Já o Nakamura é uma ocupação em área pública anterior a 2016, o que preenche o requisito temporal e é regularizado pela Reurb (Lei da Regularização Fundiária Urbana), porém sofreu reintegração de posse anteriormente, o que evidencia uma extrema ameaça”, exemplifica.

Em geral, a expectativa da comissão do programa é a de que, a partir do aumento na adesão do Agora a Casa é Sua, haja melhoria na arrecadação municipal, além dos impactos na organização urbana e segurança jurídica comunitária. “Mas por incrível que pareça, as pessoas querem ter e pagar um carnê de IPTU. No fim, o maior propósito é o de considerarmos que a moradia é ligada à dignidade humana”, reitera o secretário.