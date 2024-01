Corinthians goleia o Atlético-GO e está nas oitavas da Copa São Paulo de Juniores

O Corinthians continua firme na Copa São Paulo de Juniores, a Copinha. Na tarde deste domingo, enfrentou o Atlético-GO no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, e goleou por 4 a 1. Com o triunfo, conquistou vaga nas oitavas de final e se mantém em busca de seu 11º título da competição.

Arthur Sousa abriu o marcador em golaço de fora da área. Ele bateu colocado, no ângulo. Pedrinho ampliou em batida rasteira da entrada da área, e Higor, em contragolpe, colocou 3 a 0 no placar para o Corinthians ainda no primeiro tempo. O jogador imitou um Gavião para celebrar seu gol.

Antes do intervalo, Almeida descontou, mas Pedrinho, recebendo de Breno Bidon em veloz contra-ataque, voltou a marcar no segundo tempo e garantiu a vitória. Agora, o Corinthians aguarda o vencedor do confronto entre Fortaleza e CRB, que ocorre ainda neste domingo.

Antes da classificação do Corinthians, outros dois jogos movimentaram a Copinha. O Novorizontino venceu o Tiradentes-PI por 3 a 0 e garantiu sua vaga, assim como o América-MG, que superou o Capital-DF por 2 a 0. O time paulista enfrentará Ferroviária ou São Paulo na próxima fase, enquanto os mineiros pegam Ituano ou Criciúma.

A terceira fase será finalizada na segunda-feira (14) com outros oito jogos. O mata-mata seguirá ainda com as oitavas de final, quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS JOGOS DESTE DOMINGO:

Capital-DF 0 x 2 América-MG

Novorizontino-SP 3 x 0 Tiradentes-PI

Atlético-GO 1 x 4 Corinthians-SP