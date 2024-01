Sobem para 10 as mortes no Rio em função das chuvas

O número de mortes confirmadas no Rio de Janeiro ligadas às fortes chuvas subiu para 10, informou perto do fim do período da tarde deste domingo, 14, o governo do Estado. A décima vítima foi uma mulher, que morreu soterrada na Estrada de Botafogo, no Bairro de Costa Barros, na zona norte da cidade. Com isso, ao todo, são sete mortes em cidades da Baixada Fluminense, na Região Metropolitana do Rio, e três na zona norte da capital.

A causa mais comum ainda são afogamentos, mas há soterramentos e acidentes fatais ligados a descargas elétricas.

Segundo o governo do Rio, o Corpo de Bombeiros segue nas buscas por uma mulher adulta que teria desaparecido após a queda de um veículo no rio Botas, no bairro Andrade Araújo, em Nova Iguaçu.

Ao todo, já são 230 ocorrências atendidas relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas em todo o território fluminense, o que passa pelo salvamento de pessoas, inundações, cortes de árvores e desabamentos ou deslizamentos.