Rodriguinho debocha de Yasmin Brunet após modelo revelar problema com alimentação

Os comentários polêmicos de Rodriguinho continuaram neste domingo, dia 14, no BBB24. Desta vez, uma fala do cantor deixou Yasmin Brunet desconfortável.

Enquanto estavam reunidos no quarto do líder, Yasmin comentou sobre sua compulsão alimentar e do aumento da sua ansiedade desde que foi confinada na casa mais vigiada do Brasil.

Ao ouvir o desabafo de Yasmin, Rodriguinho debochou:

-Cuidado, estamos no sexto dia! Se continuar com essa compulsão aí, você vai sair rolando.

O cantor ainda continuou o deboche ironizando um cenário em que Yasmin saia vitoriosa do programa:

-Já pensou? Ehhh ganhou, aí atropela o Tadeu Schmidt.

O desconforto de Yasmin foi percebido por muitos internautas que criticaram as falas de Rodriguinho, que anteriormente havia feito críticas ao corpo de Yasmin.