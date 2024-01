Mel Maia homenageia namorado em seu aniversário: Você me salvou

A atriz Mel Maia, de 19 anos de idade, homenageou seu namorado João Pereira no seu aniversário no último sábado, dia 13.

Em uma publicação nas redes sociais, a atriz agradeceu o companheirismo do seu novo amor:

Você me salvou de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. Você foi a minha cura e segurou meu coração quando não consegui suportá-lo.

Mel Maia assumiu o relacionamento com João durante as celebrações do Ano Novo. O namoro veio após o fim de um relacionamento cheio de polêmica com MC Daniel.

O novo namorado da atriz é português e tem 18 anos de idade. João é surfista e fã declarado de Gabriel Medina.