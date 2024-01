Drew Barrymore viraliza ao mostrar tamanho de sua TV: Ela é pobre agora?

Humilde? A atriz e apresentadora norte-americana Drew Barrymore viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo onde sua televisão aparecia. Nele, a celebridade mostrou que estava emocionada assistindo um de seus maiores sucessos, o filme Afinado no Amor.

Eu te amo muito Adam Sandler [parceiro de cena de Drew no longa-metragem]. The Wedding Singer [Afinado no Amor] apareceu na minha TV quando eu estava me preparando para sair de casa e tive que aproveitar esse momento e assistir, escreveu a famosa na legenda da publicação.

Amo você sempre, Drew. Feliz Ano Novo, comentou o ator Adam Sandler.

No entanto, o que realmente chamou a atenção dos internautas foi o tamanho da TV de Barrymore, que seria pequena demais para uma celebridade do nível dela.

Ela é pobre agora?, questionou um usuário da web.

Isso se chama humildade. Uma atriz de nível Oscar com uma TV pequena, analisou outro.

Drew Barrymore mora em kitnet no centro de São Paulo, brincou outro.

Perdeu tudo depois de furar a greve dos roteiristas, relembrou um internauta.