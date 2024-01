Príncipe Harry e Meghan Markle surpreendem ao adotar galinha de estrela de hollywoodiana

Sim, é isso mesmo que você leu - eles adotaram uma galinha! Para contexto, a apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres, uma das maiores estrelas do show business do país, estava com um problema penoso nesse começo de 2024: arrumar um novo lar para sua galinha Sinkie, que estava sofrendo bullying no seu criadouro por causa de uma fratura na fíbula.

Visto isso, Príncipe Harry e Meghan Markle, amigos próximos da apresentadora, resolveram abrigar o animal doente na sua mansão na cidade de Montecito, na Califórnia, Estados Unidos. Para quem não sabe, o casal e a apresentadora são vizinhos, que ajudou nesta adoção.

Através das redes sociais, a estrela hollywoodiana informou seus 140 milhões de seguidores sobre o progresso de Sinkie. Enquanto a perna da galinha cicatrizava com sucesso, ela estava sendo intimidada por outras galinhas resgatadas de DeGeneres, daí a necessidade de se mudar para a casa de Harry e Meghan - mudança que foi anunciada pela apresentadora.

A perna de Sinkie está curada, mas nossas galinhas ainda estavam mexendo com ela, então ela teve que ser realojada. Felizmente, o galinheiro de nossos amigos Harry e Meghan tinha espaço para mais um. Ainda não tenho certeza de qual será seu título real, brincou DeGeneres.

Os internautas imediatamente ofereceram sugestões para o novo nome de Sinkie agora que faz parte, em certo sentido, do séquito real.

HRH Sinkie, apontou um, referindo-se à alcunha de Her Royal Highness (Sua Alteza Real).

Lady Sinkington, sugeriu outro, brincando com as palavras.