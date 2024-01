Anitta se irrita após público vaiar participação de Naldo Benny em show: Quem não gostar faz silêncio

Na apresentação dos Ensaios da Anitta que aconteceu no último sábado, dia 13, Anitta convidou o cantor Naldo Benny para se apresentar ao seu lado em Brasília, após o cantor insistir nas redes sociais que os dois deveriam fazer uma música juntos. No entanto, a participação do cantor parece não ter agradado tanto o público presente.

Diante da reação dos fãs, que vaiou em sinal de desaprovação com a participação de Naldo, a cantora teve que chamar atenção do público presente e pedir que as pessoas não transformassem a energia do show em uma coisa ruim.

-Nem todo mundo precisa gostar. Só que vocês não sabem qual é a sensação de 42 mil pessoas vaiando. E eu não queria ter essa energia ruim aqui no nosso ensaio, que é um momento tão feliz e tão alegre. Eu sentiria como se você pra mim, afirmou Anitta.

Ao chamar Naldo Benny para o palco, a artista disse que sua presença era super válida, já que suas músicas iriam animar e alegrar.

Quem gostar faz barulho, quem não gostar faz silêncio. Eu não peço que ninguém ame ninguém, mas que, pelo menos, não faça ninguém se sentir como eu me senti naquele dia, disse ao finalizar, fazendo referência a um show de Andrea Bocelli em que foi convidada a cantar com o tenor e acabou sendo vaiada pela plateia.