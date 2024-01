Governador do Rio diz que conversou com todos prefeitos das cidades mais atingidas pelas chuvas

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), escreveu no X que as equipes da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros estão em Ricardo de Albuquerque para auxiliar no processo de recuperação do local após as fortes chuvas. A zona norte é uma das mais atingidas pelo temporal deste sábado e parte de hoje.

Castro disse que ele e sua equipe acompanharam a situação durante toda a madrugada e seguem trabalhando. "Agora pela manhã, voltei a falar com todos os prefeitos dos municípios mais afetados pela chuva, com os da Baixada Fluminense e São Gonçalo", afirmou.

O governador do Rio disse ainda que determinou à Secretaria de Saúde que reforce a atuação nas emergências. Segundo ele, a Secretaria de Infraestrutura do Estado está trabalhando "incansavelmente", enviando maquinário para auxiliar na limpeza das ruas. O Corpo de Bombeiros está em ação em diversos pontos do Estado para resgate, completou.

"A colaboração entre o Estado e os municípios é fundamental nesse momento. Continuaremos empenhados em prestar todo o suporte necessário", finalizou Castro, em postagem feita há cerca de um hora. O governador está em férias.

Mais cedo, por volta das 7h40, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSB), publicou um vídeo no X apelando à população para não sair de casa até que toda a situação seja normalizada.