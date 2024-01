Morre Alec Musser, ator de Gente Grande, aos 50 anos de idade

Poucos dias de 2024 se passaram e já tivemos tristes despedidas. Na noite do dia 13 de janeiro, a esposa do ator e modelo Alec Musser, conhecido por interpretar o bonitão no filme Gente Grande, anunciou a morte do artista aos 50 anos de idade.

Através de seu Instagram, Paige Press escreveu:

Descanse em paz, amor da minha vida. Eu nunca vou deixar de amar você. Meu coração está partido.

O ator Adam Sandler, parceiro de cena de Musser em Gente Grande, também lamentou a morte do colega:

Eu amava esse cara. Não posso acreditar que ele partiu. Um cara tão maravilhoso e divertido. Pensando no Alec Musser e na família dele e mandando todo o meu amor. Uma pessoa realmente ótima e com o coração maravilhoso, escreveu através do Instagram.

A causa da morte não foi revelada.