Em defesa de Yasmin Brunet, MC Daniel mostra música que escreveu sobre a modelo: Ela é muito gata, mas só olha, não toca

MC Daniel usou as redes sociais para compartilhar uma música que escreveu sobre Yasmin Brunet, com quem viveu um breve affair. Grande defensor da modelo, o cantor contou que a letra do hit combina muito com o que ela tem vivido no reality.

Vale lembrar que o corpo de Yasmin virou tema de assunto entre Rodriguinho e outros brothers na casa. Os comentários feitos pelo cantor sobre a modelo vem causando desconforto nos internautas.

Essa música eu tinha feito para a Yasmin e ela resume o que eu penso, e faz mais sentido agora... ela é muito gata, mas só olha, não toca, respeita, então não importa se ela é branca, ruiva ou preta, escreveu Daniel.

Já em outro Stories, ele compartilhou um clique ao lado da modelo e confidenciou uma conversa que teve com ela antes do confinamento no BBB.

Ela vai ficar muito feliz com o carinho de vocês. Estava um pouco insegura. Eu disse que você iriam se surpreender com ela.