Charge - 14 de janeiro de 2024

Em toda a história, o Grande ABC teve somente quatro prefeitas - três eleitas e uma que herdou a cadeira do prefeito titular. E, a depender do cenário das pré-candidaturas desenhadas, o predomínio masculino entre os projetos eleitorais de peso na região prosseguirá no pleito de outubro.

Dos nomes que confirmaram participação nas urnas neste ano, há somente duas mulheres: a ex-vereadora Bete Siraque (PT), de Santo André, e a prefeita Penha Fumagalli (PSD), de Rio Grande da Serra. A lista ainda pode contar com a secretária de Saúde de São Caetano, Regina Maura Zetone (PSDB), a vereadora são-caetanense Bruna Biondi (Psol), ou a ex-primeira-dama de Ribeirão Pires Flávia Dotto (PSDB), mas a presença delas no pleito majoritário é incerta.