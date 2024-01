Internacional desembolsa R$ 3 milhões e acerta compra definitiva do volante Rômulo

O Internacional confirmou neste domingo que adquiriu de forma definitiva o volante Rômulo junto ao Athletic-MG. O time gaúcho desembolsou R$ 3 milhões pela compra de 60% dos direitos econômicos do jogador, que assinou um novo vínculo com o clube gaúcho até o final de 2027.?

"É uma sensação muito gratificante assinar em definitivo com o Inter, um clube que me abraçou e me tratou extremamente bem desde o primeiro dia em que pisei aqui. Desde que cheguei, sempre busquei dar o meu melhor com a camisa do Inter e isso nunca vai mudar. Muito feliz em seguir vestindo e honrando essas cores", disse o volante ao site oficial do clube.

Rômulo tem 23 anos e começou a carreira pelo Desportivo Brasil. O meia passou ainda por Cruzeiro, La Serena, do Chile, Juventude, Athletic-MG, até ser emprestado ao Internacional na última temporada.

Pelo clube gaúcho, Rômulo disputou 25 jogos e marcou um gol, sendo um das peças importantes do elenco, que chegou até a semifinal da Copa Libertadores da América, perdendo para o Fluminense.

Além de garantir a permanência de Rômulo, o Inter já confirmou quatro reforços para 2024: o goleiro Ivan, o zagueiro Robert Renan, o meia Hyoran e o atacante Lucas Alario. O clube ainda negocia com Thiago Maia, do Flamengo, e com Borré, atacante que pertence ao Eintracht Frankfurt.

O Internacional estreia no Campeonato Gaúcho no dia 21 de janeiro (domingo), às 16h, diante do Avenida, no Beira-Rio, em Porto Alegre.