Avenida Brasil segue interditada e trabalhamos para baixar níveis das águas, diz Paes

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), reforçou há pouco o pedido feito mais cedo em vídeo publicado no X para que as pessoas evitem sair de casa, pois a cidade e o Estado ainda sofrem os efeitos das fortes chuvas de ontem, se estendendo pela madrugada. A Avenida Brasil, uma das principais via do município, permanece interditada devido a alagamentos, segundo disse instantes atrás em entrevista à CNN Brasil.

"Tivemos chuvas muito fortes na madrugada. As chuvas continuam em algumas partes. Estamos trabalhando para baixar os níveis das águas. Vamos trabalhar intensamente para devolver a normalidade", afirmou. "A ajuda dos moradores é fundamental. Por isso. reiteramos o pedido para que a população não saia de casa. A chuva pode voltar", acrescentou.

A região mais afetada é a zona norte, onde fica o Jardim América, e a cidade está em alerta 4, que é o penúltimo dos níveis que indicam situação de perigo. "A situação no Jardim América ainda continua muito complicada", disse o prefeito.

Questionado se a cidade recebeu avisos sobre a intensidade das chuvas, Paes ressaltou que a Prefeitura do Rio tem desde 2010 centros de operações para acompanhar essas ocorrências, com pluviômetros e sirenes, por exemplo. "Estamos permanentemente alertas. Essa é uma época do ano que as chuvas podem acontecer. É óbvio que tem situações que podem minimizar os impactos, mas os impactos acontecem onde tem mais volume de chuva", disse.

"Tem muita gente que teve prejuízo. É obvio que a maior preocupação é salvar vidas", completou.

As provas dos processos seletivos Acadêmico Bolsista e Projeto Acolher, que ocorreriam hoje, foram adiadas devido às chuvas que atingiram a cidade do Rio nas últimas 24 horas. Novas datas para realização das provas serão divulgadas em breve, informou a Prefeitura.

Paes disse que a energia elétrica foi restabelecida no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, na zona norte, que está inundado pela chuva.

Além disso, o prefeito determinou a suspensão do ensaio técnico das escolas de samba na Marques de Sapucaí neste domingo.

Há relatos de que duas pessoas estariam desaparecidas em decorrências das chuvas no Rio.