Carpini enfatiza a responsabilidade de comandar o São Paulo em seu 1º contato com o elenco

Confirmado como substituto de Dorival Júnior, que assumiu o comando da seleção brasileira, o técnico Thiago Carpini esteve no Centro de Treinamento da Barra Funda neste sábado e comandou a sua primeira atividade no São Paulo, na vitória, por 3 a 1, sobre o São Bernardo, em jogo-treino visando a estreia do Campeonato Paulista. Após ter o seu primeiro contato com o elenco, o treinador ressaltou a responsabilidade de comandar o atual campeão da Copa do Brasil.

"Foi tudo muito rápido, muita coisa para entender sobre os departamento do clube. É fácil, porque tudo funciona com muita clareza. O contato com os jogadores foi breve, mas foi importante e proveitoso. Temos uma semana aberta para que a gente possa se conhecer muito mais. A atividade contra o São Bernardo serviu para testar todo mundo e realizar um trabalho de carga. Fechamos, ao lado dos profissionais que estavam à frente do elenco, uma semana bem trabalhada", disse Carpini.

O treinador chegou com muito otimismo ao clube, mas deixou claro que é o seu maior desafio na carreira. Thiago Carpini vem de ótimos trabalhos por Água Santa e Juventude e destacou a força do elenco encontrado no São Paulo. "Tudo que a gente puder construir com vitórias é importante, mas sabemos que no futebol não é assim. Teremos dificuldade no processo e temos que usar as derrotas para nos fortalecer. Pela grandeza do São Paulo, temos muita responsabilidade, pois é um clube que necessita estar vencendo sempre. Encontrei aqui um clube forte, competitivo e comprometido. Temos boas alternativas. A diretoria foi assertiva, qualificou muito bem o grupo. Esperamos tirar o melhor desses atletas", afirmou.

Carpini destacou também o carinho que tem recebido dos torcedores. "Tenho sentido o calor da torcida, a forma que o torcedor me recebeu é gratificante. Só o fato de estar no São Paulo gera uma responsabilidade muito grande. Estamos integrando uma equipe muita qualificada, tudo isso aumenta ainda mais nossa responsabilidade. Quero dar continuidade ao trabalho nesse grupo vencedor dentro e fora de campo", disse.

O treinador terá agora exatos seis dias de trabalho antes da estreia do São Paulo na temporada. O clube tricolor enfrenta o Santo André no dia 20 de janeiro (sábado), às 20h, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Thiago Carpini aguarda o Boletim Informativo da CBF, o BID, para estar à beira do gramado.