Filmes para mergulhar no mundo dos negócios

Nas plataformas de streaming, histórias inspiradoras sobre o mundo dos negócios são... um grande negócio. Há longas que retratam trajetórias de sucesso improváveis, cinebiografias de grandes personalidades e documentários mostrando as mentes por trás de nomes centrais no mundo dos negócios.

Confira a seguir dez exemplos inspiradores.

1. Flamin' Hot (Star+ e Disney+).

O filme de 2023 retrata a história de Richard Montañez, funcionário que trabalhava na zeladoria de uma fábrica do salgadinho Cheetos nos Estados Unidos. Diante de dificuldades financeiras e com risco de perder o emprego caso a filial fosse fechada, ele teve um olhar diferente dos diretores de altos cargos ao sugerir apostar em sabores apimentados para conquistar o público latino do país. Em tempo: Flamin' Hot é uma referência ao nome do sabor picante do Cheetos nos EUA.

2. Air - A História por Trás do Logo (Amazon Prime Video)

Com um elenco repleto de estrelas - como Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis, Jason Bateman e Chris Tucker -, o longa se passa nos anos 1980 e mostra os bastidores das negociações da Nike pelo patrocínio de Michael Jordan, então jovem promessa do basquete na NBA, e do lançamento do modelo de tênis com o logotipo que criou uma nova era na questão do marketing esportivo envolvendo empresas e atletas.

3. À Procura da Felicidade (Netflix, HBO Max, Amazon Prime e Paramount+)

Inspirado na história real de Chris Gardner, o filme de 2006 mostra a história de um homem num momento difícil de sua vida: sem mulher, com um filho pequeno para criar e dificuldades financeiras que fazem com que não tenha onde morar. Ainda assim, apesar de diversos infortúnios, ele insiste em seu sonho em ter um emprego numa grande empresa do mundo dos negócios, a Dean Witter Reynolds. Entre diversas cenas dramáticas, destaque para a atuação memorável de Will Smith, que contracena com seu filho Jaden Smith.

4. Becoming Warren Buffett (HBO Max)

Aos 93 anos, Warren Buffett ainda é considerado um dos nomes de maior sucesso no mundo dos negócios. O documentário mostra a forma como construiu seu império e como funciona o pensamento que lhe permitiu atingir o sucesso, incluindo uma longa entrevista com Buffett.

5. O Código Bill Gates (Netflix)

Lançado em 2019, o documentário é dividido em três partes, abordando a trajetória e a forma de pensar de Bill Gates, criador da Microsoft e considerado um dos homens mais ricos do mundo. O filme retrata desde o começo da empresa, passando pelos métodos que usou para ganhar o mercado, até chegar a sua trajetória mais recente como filantropo, incluindo seus sucessos e suas polêmicas ao longo do tempo.

6. Stan Lee (Disney+)

O documentário mostra o pensamento da mente por trás da criação de diversos personagens dos quadrinhos de super-heróis da Marvel que fazem sucesso até hoje. O filme retrata ainda o envolvimento que Stan Lee, que morreu em 2018, aos 95 anos, tinha com as produções artísticas quando o universo Marvel foi levado ao cinema - ele sempre aparecia de relance nas produções, mesmo nos desenhos animados.

7. Walt Antes de Mickey (Amazon Prime)

Lançado em 2014, o filme tenta reconstruir a trajetória de Walt Disney (1901-1966), que dispensa apresentações. O foco é justamente nas primeiras décadas do século 20, quando ele ainda era um jovem adulto em busca de seu sonho de ganhar a vida fazendo animações.

Três versões da história de Steve Jobs

Uma das principais mentes por trás da Apple, empresa que criou o Macintosh, o iPod e o iPhone, Steve Jobs morreu em 2011, em decorrência de um câncer no pâncreas, aos 56 anos. Entre as produções sobre sua vida estão Jobs, de 2013 (no Paramount Plus), com Ashton Kutcher, e Steve Jobs, de 2015, com Michael Fassbender.

O filme, assim como o documentário Steve Jobs - O Homem e as Máquinas (2015), pode ser alugado na Apple TV+.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.