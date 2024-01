Colisão entre carro e ônibus deixa 8 mortos e 25 feridos em Minas Gerais

Um acidente de trânsito entre um carro de passeio e um ônibus de viagem, na tarde da última sexta-feira, 12, provocou a morte de oito pessoas em Minas Gerais. Os veículos colidiram no km 343 da rodovia BR-116, na altura da cidade de Campanário (a cerca de 400 quilômetros de Belo Horizonte).

Após a batida, o ônibus caiu de uma ponte. O veículo transportava 43 passageiros e seguia de Novo Cruzeiro (MG) para Piracicaba, cidade do interior de São Paulo.

Quatro pessoas que estavam a bordo, duas mulheres, de 25 e 78 anos, uma bebê de 4 meses, e um homem, de 26 anos, morreram.

Outras 25 pessoas ficaram feridas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal.

As outras vítimas do acidente estavam no carro, de modelo Veraneio. Um homem de 41 anos, uma criança de 5, e outras duas mulheres, que não tiveram a idade informadas, não resistiram à colisão e também foram a óbito.

Duas das vitimas chegaram a ser socorridas, mas morreram na madrugada deste sábado, 13.

A Polícia Rodoviária Federal informou que tem buscado mais informações nos hospitais sobre o estado de saúde dos passageiros feridos na colisão.

Informações preliminares da perícia apontam para uma "possível falha mecânica do veículo Veraneio", afirmou a Polícia Civil.

"A PCMG apura o caso. Assim que possível, outras informações serão divulgadas", disse o órgão, em nota.