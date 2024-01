Netuno bate Juventude e avança à 3ª fase da Copinha

Foi no sufoco, mas o Água Santa fez prevalecer o fator casa e bateu o Juventude por 2 a 1 neste sábado. O placar foi construído ainda no primeiro tempo. Os gols do Netuno foram marcados por Jonatas Santos. Tomi Montefiori descontou para os gaúchos. O resultado coloca o time de Diadema na terceira fase da Copa São Paulo e vai enfrentar o vencedor de Santos x EC São Bernardo que jogam às 19h30.





Quem foi à Arena Inamar pôde ver uma boa partida de futebol, um jogo franco, com muitas chances para os dois lados e marcado pelo equilíbrio. O placar poderia até ser mais elástico não fosse a bela atuação do goleiro do Netuno, Matheus Novaes, e também da defesa do Juventude, que fez intervenções importantes.





Os instantes finais reservaram muitas emoções para o torcedor diademense. Já nos acréscimos os gaúchos quase chegaram ao empate, mas o Netuno foi salvo pelo zagueiro Carlos Gabriel, que tirou uma bola quase em cima da linha, e também pelo goleiro Matheus, que pegou uma cabeçada à queima roupa. No final, festa do Água Santa que pelo segundo ano consecutivo avança para a terceira fase da Copinha.